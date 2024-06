C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Amayé-sur-Orne lors du premier tour de la présidentielle avec 32,25%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,6%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,52% et 6,02% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 35,91% contre 64,09%.

11:02 - Amayé-sur-Orne : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La démographie et le contexte socio-économique d'Amayé-sur-Orne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,66%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (87,74%) met en avant le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 477 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,20%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,42%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,36% à Amayé-sur-Orne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.