Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Angervilliers ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,1% à Angervilliers. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,44% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,06% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,62% des bulletins dans la localité.

Le Rassemblement national a largement progressé à Angervilliers Que peut-on conclure de cette masse de statistiques ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Angervilliers entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Un séisme aussi à Angervilliers le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Angervilliers, à 37,25%, soit 266 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 14,99% et Raphaël Glucksmann à 9,1%.

29,16% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Angervilliers C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Angervilliers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,25%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 29,16% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,27% et 6,36% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 42,72% contre 57,28%.

Une majorité encore favorite au premier tour ? Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe pour ces élections législatives 2024, au niveau local. Lors des dernières législatives à Angervilliers, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,78% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 26,57% pour Alexis Izard (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 58,03%. Alexis Izard s'imposait donc définitivement sur place.

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Angervilliers Devant le bureau de vote d'Angervilliers, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 26,44% de cadres pour 1 731 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 103 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 505 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,13%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 32,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 54,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 624,91 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour résumer, Angervilliers incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

Angervilliers : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Angervilliers (91470), l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,11% au premier tour. Au second tour, 48,38% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Angervilliers ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,28% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 15,91% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait inciter les citoyens d'Angervilliers à s'intéresser plus fortement au scrutin.