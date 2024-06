Résultat des législatives à Archigny : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une avance du RN à Archigny début juin Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 188 électeurs d'Archigny ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a séduit 43,52% des votes face à Raphaël Glucksmann à 9,95% et Valérie Hayer à 9,03%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Archigny Le choix du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. La communauté des électeurs d'Archigny avait plébiscité Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 33,66% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,51% et 16,91% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,09% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN l'avait aussi emporté avec 54,64% contre 45,36%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu localement pour cette législative. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN arrivait en première position à Archigny. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Vienne, c'est Eric Soulat qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 31,85%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 56,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,24%.

11:02 - Dynamique électorale à Archigny : une analyse socio-démographique À Archigny, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec une densité de population de 16 hab par km² et 41,74% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 10,67% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,25%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 413 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,61%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,93%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Archigny mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,55% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Archigny : quel était le taux d'abstention aux précédentes législatives ? Le taux d'abstention constituera un facteur essentiel des élections législatives 2024 à Archigny (86210). Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,82% au premier tour et seulement 47,93% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Archigny ? Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 797 personnes en âge de voter dans la commune, 79,55% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,29% au deuxième tour, ce qui représentait 616 personnes.