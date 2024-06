En direct

19:36 - À Arzens, qui va bénéficier du vote Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Arzens, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,53% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,33% pour Yannick Jadot, 4,8% pour Fabien Roussel et 3,89% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 14,38% à Arzens. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 26% sur place.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Arzens Difficile de résumer clairement cette masse de chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Arzens le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est révélateur. 43,67% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Arzens, devant Raphaël Glucksmann à 14,38% et Valérie Hayer à 8,49%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 252 habitants d'Arzens passés par les bureaux de vote.

14:32 - 29,96% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Arzens Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La leader de la formation avait engrangé 29,96% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 19,84% et 16,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,83% contre 45,17%).

12:32 - Quel score à Arzens pour le RN ce dimanche soir ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif livre des enseignements clés au moment de l'élection du jour. Même si ce passif ne peut prédire de manière certaine le résultat… Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Arzens lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 32,51%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 57,99%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,01%.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Arzens et leurs implications électorales Dans la ville d'Arzens, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 16,68% des résidents sont des enfants, et 9,66% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 539 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,33%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,26%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Arzens mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,22% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives débutent à Arzens : la participation en question L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Début juin, durant les européennes, 928 électeurs d'Arzens avaient pris part au scrutin (soit 64,33%). La participation était de 61,4% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,62% au premier tour et seulement 53,68% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Arzens pour les élections législatives 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record.