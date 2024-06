Résultat des législatives à Auchay-sur-Vendée : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Auchay-sur-Vendée lors de la dernière présidentielle

La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Auchay-sur-Vendée avec 23,48% contre 31,21% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,58% et 6,97% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 43,49% contre 56,51%.