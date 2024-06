En direct

19:47 - La gauche aussi dans la course à Availles-en-Châtellerault pour ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. A l'issue du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 19,94% des bulletins dans la commune. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment glané 14,69% à Availles-en-Châtellerault pour le tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 3,91% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,56% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Availles-en-Châtellerault en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Availles-en-Châtellerault entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du Rassemblement national à Availles-en-Châtellerault Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Availles-en-Châtellerault, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 35,71% des voix devant Raphaël Glucksmann à 14,69% et Valérie Hayer à 13,61%. Ce sont ainsi 265 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Availles-en-Châtellerault avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La patronne de la formation avait accumulé 25,56% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,26%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,56% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,69%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 42,99% contre 57,01%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection législative. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Availles-en-Châtellerault lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Eric Soulat devant ses concurrents au premier tour, avec 25,61% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription de la Vienne. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Pascal Lecamp (LREM) chez les électeurs avec 52,07%.

11:02 - Availles-en-Châtellerault : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Availles-en-Châtellerault, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,74%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,57%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 670 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,69%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Availles-en-Châtellerault mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,21% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Leçons à tirer de la participation lors des législatives à Availles-en-Châtellerault À Availles-en-Châtellerault, l'un des critères principaux de ces élections législatives 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,93% au premier tour. Au deuxième tour, 51,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Availles-en-Châtellerault ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 347 personnes en âge de voter dans la localité, 80,12% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 82,18% au premier tour, ce qui représentait 1 107 personnes.