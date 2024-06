Résultat des législatives à Availles-Limouzine : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Availles-Limouzine dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 151 votants d'Availles-Limouzine ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 33,11% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,04% et Raphaël Glucksmann à 12,94%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Availles-Limouzine lors de la dernière présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé les esprits à Availles-Limouzine pendant l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 31,92% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,08% et 18,46% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 4,54% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,04% contre 50,96%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Availles-Limouzine ? Aux législatives en 2022 à Availles-Limouzine, le RN terminait à la deuxième place, 19,77% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,57% pour Jean-Michel Clément (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme La République en Marche avec 53,90%. C'est ainsi Pascal Lecamp (La République en Marche) qui l'emportait.

11:02 - Availles-Limouzine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote d'Availles-Limouzine, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 262 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 118 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 11,08% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 41,96% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 138 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, près de 63,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 975,04 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Availles-Limouzine incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Availles-Limouzine ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 867 personnes aptes à participer à une élection à Availles-Limouzine avaient pris part au scrutin (soit 56,63%). Le taux de participation était de 56,27% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,03% au premier tour. Au deuxième tour, 52,73% des votants ont exercé leur droit de vote. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.