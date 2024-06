En direct

19:37 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Baron-sur-Odon ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? A l'issue du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 23,12% des bulletins dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 17,44% à Baron-sur-Odon le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 6,01% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,65% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,91% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 29% cette fois.

18:42 - Jusqu'où ira le RN à Baron-sur-Odon lors des législatives ? Difficile d'établir des prévisions dans tous ces résultats. Mais des pistes émergent… L'étiquette RN devrait s'afficher à 20% à Baron-sur-Odon lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les élections européennes se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - L'exception Baron-sur-Odon lors des européennes Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Lors des élections des députés européens en effet, Jordan Bardella avait réuni 21,32% des suffrages à Baron-sur-Odon. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui arrivait en première place avec 26,16%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Baron-sur-Odon au premier tour de la dernière présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 37,85% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,23%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 16,49% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 71,36% contre 28,64% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Baron-sur-Odon Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Avec 14,45% à Baron-sur-Odon, le RN avait été distancé par les 42,58% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. A l'issue du second tour, c'est encore Elisabeth Borne qui glanera le plus de votes, avec 59,22% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Le poids démographique et économique de Baron-sur-Odon aux élections législatives Dans la commune de Baron-sur-Odon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Dans le bourg, 21,39% des résidents sont des enfants, et 5,27% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (94,32%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 532 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,18%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,8% à Baron-sur-Odon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Baron-sur-Odon L'une des clés de ces législatives sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Baron-sur-Odon. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 809 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 86,53% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 86,17% au second tour, ce qui représentait 698 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 65,6% au premier tour et seulement 60,86% au second tour. Quelle sera la participation à Baron-sur-Odon cette année ? Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?