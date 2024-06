En direct

19:37 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Bellengreville scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,94% à Bellengreville. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 6,29% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,1% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,67% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 23% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Bellengreville, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 22,77% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,66% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 1,82% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Bellengreville en 5 ans Que peut-on conclure de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 38% ou plus à Bellengreville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 45,28% à Bellengreville le 9 juin dernier Le résultat qui a été établi lors des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. C'est en effet la liste RN dirigée par Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Bellengreville, avec 45,28% des électeurs, soit 259 voix, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 12,94%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 12,59%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Bellengreville au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Bellengreville pendant la présidentielle avec pas moins de 31,84% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,93% et 19,37% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 4,84% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,68% contre 50,32%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le RN se hissait en pôle position à Bellengreville. C'est en effet Jean-Philippe Roy qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 30,69% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Calvados. Mais c'est pourtant Noé Gauchard (Nupes) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Bellengreville au second tour, avec 50,10%.

11:02 - Bellengreville : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Bellengreville, les élections sont en cours. Dotée de 619 logements pour 1 458 habitants, la densité de la ville est de 149 habitants par km². Avec 61 entreprises, Bellengreville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (90,15%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 841,54 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bellengreville participe à l'histoire française.

09:32 - L'abstention aux législatives à Bellengreville (14370) À Bellengreville (14370), l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,9% au premier tour. Au deuxième tour, 53,53% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Bellengreville ? Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,19% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,39% au premier tour.