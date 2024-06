Résultat des législatives à Blacé : l'élection 2024 en direct

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Blacé au premier tour de l'élection présidentielle

C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Blacé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,58%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 28,73% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,28% et 11,17% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,39% contre 53,61%.