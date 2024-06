En direct

19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Boissy-sous-Saint-Yon scruté La Nupes faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Boissy-sous-Saint-Yon, le binôme Nupes avait en effet glané 23,09% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,55% à Boissy-sous-Saint-Yon. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 7,65% de Manon Aubry (LFI), les 5,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,53% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 27% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Boissy-sous-Saint-Yon en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de résultats. Mais des indices apparaissent… La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Boissy-sous-Saint-Yon entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 28% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 37,78% à Boissy-sous-Saint-Yon le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. 37,78% des voix se sont en effet tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Boissy-sous-Saint-Yon, devant Raphaël Glucksmann à 13,55% et Valérie Hayer à 12,57%. Le RN rassemblait ainsi pas moins de 583 habitants de Boissy-sous-Saint-Yon passés par les urnes.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Boissy-sous-Saint-Yon lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Boissy-sous-Saint-Yon lors du premier tour de la présidentielle avec 28,97%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,11%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,32% et 8,57% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 45,5% contre 54,5%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, grattant 20,98% des votes sur place, contre 25,49% pour Alexis Izard (Ensemble !). Sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Boissy-sous-Saint-Yon : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Boissy-sous-Saint-Yon sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,04% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2738,99 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 397 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,38%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,0%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Boissy-sous-Saint-Yon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,29% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est le moment de voter à Boissy-sous-Saint-Yon pour les législatives L'analyse des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 46,49% des personnes en capacité de voter à Boissy-sous-Saint-Yon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 49,61% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,01% au premier tour et seulement 53,4% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Boissy-sous-Saint-Yon ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,36% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 20,7% au premier tour.