En direct

19:48 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann à Bonneuil-Matours ? Une autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann avait cumulé 12,12% à Bonneuil-Matours il y a quelques jours. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 25% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,68%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,35%) et enfin de Léon Deffontaine (3,49%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Bonneuil-Matours, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,03% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,18% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quel score pour le Rassemblement lors des législatives à Bonneuil-Matours ? Difficile de résumer clairement cette avalanche de résultats. Mais des tendances se distinguent… Si on s'en tient à la progression du RN qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 31% à Bonneuil-Matours. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par le mouvement sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Bardella à son niveau national à Bonneuil-Matours au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 32,75% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Bonneuil-Matours, face à Valérie Hayer à 14,74% et Raphaël Glucksmann à 12,12%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi 300 électeurs de Bonneuil-Matours.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Bonneuil-Matours ? La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,66% contre 28,06% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,45% et 5,25% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,82% contre 59,18%.

12:32 - Quel résultat à Bonneuil-Matours pour Ensemble ce soir ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très analysé. Lors des dernières législatives à Bonneuil-Matours, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 23,39% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 23,64% pour Pascal Lecamp (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (56,55%). Pascal Lecamp remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Bonneuil-Matours Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bonneuil-Matours, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 094 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 158 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,8% des résidents sont des enfants, et 25,49% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 37,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,61%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2231,53 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bonneuil-Matours contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Bonneuil-Matours L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Bonneuil-Matours. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,21% au premier tour. Au second tour, 52,34% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 689 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,36% au premier tour. Les jeunes expriment la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?