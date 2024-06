En direct

19:49 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Bram à la loupe La Nupes faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 20,18% à Bram le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (4,01%), Marie Toussaint (1,43%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,77%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 26% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 20,38% des voix dans la commune.

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Bram en 5 ans Que retenir de cet ensemble de scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Bram entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 41% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Bram au début du mois Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler également indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Bram, avec 42,46% des suffrages exprimés, soit 625 voix dans la ville, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 20,18%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 9,38%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Bram lors de la présidentielle 2022 Chose rare : le RN avait fait au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait rassemblé 33,38% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,79% et 15,38%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,76% contre 43,24%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Bram Le score du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un très gros démarrage à Bram. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui s'imposait au premier tour avec 33,80%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,51%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,49%.

11:02 - Bram : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et socio-économique de Bram façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,93% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2013,88 euros/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 397 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,30%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Bram mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,41% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Bram ? L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera le niveau de participation à Bram (11150). Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,86% au premier tour. Au second tour, 55,32% des votants se sont déplacés. Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 2 487 personnes en âge de voter dans la commune, 80,23% étaient allées voter. Le taux de participation était de 79,94% au premier tour, ce qui représentait 1 988 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des ménages pourraient potentiellement renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Bram.