19:37 - Quel candidat vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes à Cahagnes ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,9% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 11,99% à Cahagnes début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 22% sur place.

18:42 - Le RN en force à Cahagnes pour les législatives Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… La progression du RN se montre déjà forte à Cahagnes entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,66%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,87%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points en comparaison des élections de 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 36% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national à 38,87% à Cahagnes début juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Cahagnes, avec 38,87% des électeurs devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 14,55%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 11,99%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Cahagnes au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement la présidentielle qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait particulièrement marqué les esprits à Cahagnes à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 33,54% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,12% et 15,86% des voix. Yannick Jadot héritait de la quatrième place avec 6,05% des voix pour sa part. Nouveau coup de poing de la candidate du RN au deuxième tour devant Macron avec 50,19%.

12:32 - Quel score à Cahagnes pour le RN aux législatives ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection des députés. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national se hissait en première position à Cahagnes. C'est en effet Jean-Philippe Roy qui se plaçait en tête au premier tour avec 28,31% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Elisabeth Borne (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,12%.

11:02 - Cahagnes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Cahagnes comme dans toute la France. Avec une population de 1 412 habitants répartis dans 602 logements, ce bourg présente une densité de 57 hab/km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 21,64% des résidents sont des enfants, et 5,5% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 30,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,48% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 272,63 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Cahagnes incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Cahagnes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 1 085 personnes en âge de voter à Cahagnes, 43,78% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 48,77% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,2% au premier tour et seulement 55,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Cahagnes ? Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.