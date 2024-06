Résultat des législatives à Castelnaudary : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont décider les électeurs de gauche à Castelnaudary ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 16,04% à Castelnaudary. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 29% sur place. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,01% des suffrages dans la commune.

18:42 - Une progression notable du RN à Castelnaudary en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Castelnaudary entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 33% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 35,53% à Castelnaudary il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Castelnaudary. Le bulletin cumulait 35,53% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 16,04% et Valérie Hayer à 11,67%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Castelnaudary lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. La ville de Castelnaudary s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la candidate du parti frontiste terminait avec 25,88% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,14% et 19,28% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,93% des voix pour sa part. Avec 49,36%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,64%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Regarder le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient offert un joli résultat pour le RN à Castelnaudary. On retrouvait en effet Julien Rancoule en tête au premier tour, avec 25,84% dans la ville, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aude. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,69%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,31%.

11:02 - Analyse socio-économique de Castelnaudary : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Castelnaudary se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 448 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 985 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (71,2%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Castelnaudary accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 649 résidents étrangers, soit 13,23% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,02%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 448 euros/an. À Castelnaudary, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Election à Castelnaudary : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux de participation constituera indéniablement un critère fort du scrutin législatif à Castelnaudary. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 69,99% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 68,37% au second tour, soit 5 045 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,84% au premier tour. Au second tour, 44,57% des électeurs se sont déplacés. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des Français serait notamment capable de pousser les électeurs de Castelnaudary à ne pas rester chez eux.