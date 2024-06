En direct

19:37 - À Castine-en-Plaine, que vont choisir les supporters de gauche ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait obtenu 13,86% à Castine-en-Plaine le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,14%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,57%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,15%). Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Castine-en-Plaine, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,86% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Castine-en-Plaine Alors que déduire de l'ensemble de ces données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Castine-en-Plaine entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Castine-en-Plaine aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Castine-en-Plaine, à 34,33%, soit 218 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 17,01% et Raphaël Glucksmann à 13,86%.

14:32 - 30,72% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Castine-en-Plaine La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Castine-en-Plaine lors du premier tour de la présidentielle avec 30,72%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,06%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,24% et 5,2% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,95% contre 60,05%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives sera très commenté. Les élections législatives 2022 à Castine-en-Plaine ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 18,75% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Calvados, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 33,33% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 49,71% contre 50,29% pour les vainqueurs. C'est en revanche Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Dynamique électorale à Castine-en-Plaine : une analyse socio-démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Castine-en-Plaine, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 648 logements pour 1 707 habitants, la densité de la ville est de 316 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 99 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 823 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (92,44%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 33,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 34,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 173,97 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Castine-en-Plaine, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Castine-en-Plaine Le niveau de participation constituera sans aucun doute un facteur déterminant de ces législatives 2024 à Castine-en-Plaine. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,13% au premier tour. Au second tour, 50,62% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Castine-en-Plaine ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,8% des votants de la commune, contre une participation de 81,59% au second tour, ce qui représentait 913 personnes. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'impacter la participation à Castine-en-Plaine.