19:36 - Un résultat aux législatives entre 14% et 17% à Caux-et-Sauzens pour la nouvelle union de la gauche ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait atteint 9,4% à Caux-et-Sauzens début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 14,08% des votes dans la localité.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Caux-et-Sauzens en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Caux-et-Sauzens entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 44% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Caux-et-Sauzens il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Caux-et-Sauzens. L'extrême droite a attiré 44,34% des votes, soit 184 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 13,25% et Marion Maréchal à 10,36%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Caux-et-Sauzens au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Caux-et-Sauzens que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait engrangé 33,89% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 22,04% et 17,78%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,67% contre 41,33%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient donné lieu à un joli départ pour le Rassemblement national à Caux-et-Sauzens. C'est en effet Julien Rancoule qui arrivait en pôle position au premier tour avec 36,07% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 64,63%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,37%.

11:02 - Dynamique électorale à Caux-et-Sauzens : une analyse socio-démographique La démographie et le contexte socio-économique de Caux-et-Sauzens façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 104 hab/km² et un taux de chômage de 10,0%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,11%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 350 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,58%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,7%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Caux-et-Sauzens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,92% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Caux-et-Sauzens : quel était le taux de participation aux élections législatives ? Au fil des dernières années, les 1 024 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections européennes, 36,56% des personnes en capacité de participer à une élection à Caux-et-Sauzens avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 39,15% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,13% au premier tour. Au deuxième tour, 47,13% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Caux-et-Sauzens ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 19,07% au second tour.