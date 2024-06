Résultat des législatives à Celle-Lévescault : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Celle-Lévescault au début du mois L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Celle-Lévescault. L'extrême droite a attiré 33,99% des suffrages, soit 189 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 14,21% et Valérie Hayer à 13,31%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Celle-Lévescault au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,53% contre 27,53% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,65% et 5,13% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 43,07% contre 56,93%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Celle-Lévescault ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Celle-Lévescault, le RN terminait à la deuxième place, 19,33% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 25,28% pour Jason Valente (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 54,87%. C'est donc Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui prenait l'avantage.

11:02 - Comprendre l'électorat de Celle-Lévescault : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Celle-Lévescault, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 363 habitants répartis dans 647 logements, ce bourg présente une densité de 31 habitants/km². Avec 56 entreprises, Celle-Lévescault permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 22,34% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,92% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 39,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 492,27 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Celle-Lévescault contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Celle-Lévescault L'étude des résultats des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières européennes, 56,03% des électeurs de Celle-Lévescault s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 55,72% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,52% au premier tour et seulement 50,8% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Celle-Lévescault ? En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017.