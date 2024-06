En direct

19:47 - Un vote de gauche entre 17% et 21% à Cenon-sur-Vienne pour ces législatives Une autre source de doute de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Cenon-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,02% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 13,83% à Cenon-sur-Vienne début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 21% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,6%), de l'EELV Marie Toussaint (3,75%) et enfin de Léon Deffontaine (2,74%).

18:42 - Qui peut vaincre le RN à Cenon-sur-Vienne ? Que retenir des résultats des dernières élections ? La progression du RN semble déjà forte à Cenon-sur-Vienne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (33,42%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,63%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux législatives 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 35% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Cenon-sur-Vienne début juin Bien des choses ont bougé depuis ces élections. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Cenon-sur-Vienne. Le mouvement attirait 39,63% des voix, soit 275 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 16,57% et Raphaël Glucksmann à 13,83%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Cenon-sur-Vienne lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême est certainement la clé pour jauger une préférence politique locale. L'élection du président de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 30,51% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,2% et 16,41% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,08% des suffrages pour sa part. Avec 48,57%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,43%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN arrivait en première position à Cenon-sur-Vienne lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Eric Soulat au sommet au premier tour, avec 27,18% dans la ville, qui votait pour la 3ème circonscription de la Vienne. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Pascal Lecamp (La République en Marche) chez les électeurs avec 51,25%.

11:02 - Cenon-sur-Vienne : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Cenon-sur-Vienne, les élections sont en cours. Dotée de 888 logements pour 1 701 habitants, la densité de la commune est de 210 hab/km². Ses 59 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 50,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 31,17% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 278,16 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Cenon-sur-Vienne incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Cenon-sur-Vienne L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Cenon-sur-Vienne. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,16% au premier tour. Au deuxième tour, 50,42% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Cenon-sur-Vienne ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,81% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,95% au second tour.