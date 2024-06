En direct

19:37 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Cesny-les-Sources, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,88% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 10,87% à Cesny-les-Sources. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 6,81% de Manon Aubry (LFI), les 3,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,68% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 22% cette fois.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Cesny-les-Sources à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 30% à Cesny-les-Sources lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes 2024 se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est assez risquée, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la municipalité.

15:31 - Un 31,86% dans la moyenne nationale pour le RN à Cesny-les-Sources le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Cesny-les-Sources, avec 31,86%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 17,86% et Raphaël Glucksmann à 10,87%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Cesny-les-Sources au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,68% contre 27,5% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,24% et 6,16% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 46,06% contre 53,94%.

12:32 - Quel score à Cesny-les-Sources pour Ensemble ce soir ? Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Cesny-les-Sources, grappillant 22,76% des suffrages sur place, contre 30,28% pour Elisabeth Borne (La République en Marche). Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Noé Gauchard (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Cesny-les-Sources et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Cesny-les-Sources, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 390 habitants répartis dans 604 logements, cette localité présente une densité de 89 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 763 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,11%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 32,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 302,75 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Cesny-les-Sources, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Etude de l'abstention aux élections législatives à Cesny-les-Sources À Cesny-les-Sources (14220), l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,35% au premier tour et seulement 53,25% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 938 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,96% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 79,0% au premier tour, ce qui représentait 741 personnes.