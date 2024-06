En direct

19:36 - Les suffrages de l'ancienne Nupes observés La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une part. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Chalabre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,77% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 13,42% à Chalabre début juin. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une évolution notable du RN à Chalabre Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces résultats. Mais des éléments se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,42% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Chalabre le 9 juin Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 33,42% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Chalabre, face à Raphaël Glucksmann à 13,42% et Manon Aubry à 10,79%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 127 électeurs de Chalabre.

14:32 - 26,79% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Chalabre L'élection présidentielle est incontestablement la clé pour jauger une préférence politique locale. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe de file du RN prenait les devants avec 26,79% au premier tour contre 24,59% pour Jean-Luc Mélenchon et 16,88% pour Emmanuel Macron sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec 9,72% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN conservait son avantage avec 58,11% contre 41,89%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Chalabre ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Chalabre, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,31% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 35,77% pour Johanna Adda--Netter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (53,64%). Johanna Adda--Netter remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Chalabre : un regard sur la démographie locale Quelle influence les électeurs de Chalabre exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 19,43%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (43,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 382 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,36%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (15,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,65%, comme à Chalabre, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Chalabre L'étude des résultats des scrutins électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Pendant les précédentes élections européennes, 694 électeurs de Chalabre (Aude) avaient pris part au scrutin (soit 57,35%), à comparer avec une participation de 56,54% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,12% au premier tour et seulement 58,24% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Chalabre ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,01% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 76,52% au deuxième tour, ce qui représentait 528 personnes.