Résultat des législatives à Charroux : l'élection 2024 en direct

C'est certainement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Charroux lors du premier tour de la présidentielle avec 29,81%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,81%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,07% et 6,85% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 42,16% contre 57,84%.

11:02 - Les enjeux locaux de Charroux : tour d'horizon démographique

À Charroux, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 22% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,1%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (77,53%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 8,4%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,56% et d'une population immigrée de 14,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,43%, comme à Charroux, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.