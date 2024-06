La cité de Chaunay avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La figure de l'ancien FN prenait la tête avec 33,33% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,22% et 15,17% des voix. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec 6,7% des suffrages. Pour le deuxième tour de cette présidentielle, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait avec 54,76%, devant Emmanuel Macron à 45,24%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Chaunay : ce qu'il faut savoir

Dans la commune de Chaunay, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,24%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (70,1%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (34,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 346 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,44%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (13,19%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chaunay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,17% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.