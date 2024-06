Résultat des législatives à Civaux : l'élection 2024 en direct

Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Civaux. Ladite liste a glané 50% des voix, soit 194 voix, face à Valérie Hayer à 11,08% et Raphaël Glucksmann à 9,79%.

14:32 - Civaux avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle

C'est probablement l'élection présidentielle qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen écrasait le match avec 34,83% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,17% et 14,17% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,83% des voix. La patronne du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 55,01%, devant Emmanuel Macron à 44,99%.