19:37 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes dissoute à Clécy ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Clécy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,81% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 14,15% à Clécy le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Clécy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse tout proche des 30% à Clécy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Clécy il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est notable. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Clécy, avec 38,49%, soit 204 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 14,15% et Raphaël Glucksmann à 14,15%.

14:32 - 29,01% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Clécy Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,01% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Clécy. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,72%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 6,36% des voix. Avec 47,21%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,79%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Clécy Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Les législatives 2022 à Clécy ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 23,57% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Calvados, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 26,81% des voix. Au second round, c'est encore Noé Gauchard qui va cumuler le plus de suffrages, avec 50,74% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Démographie et politique à Clécy, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques de Clécy révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,99%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (74,82%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (70,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 539 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,05%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,07%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Clécy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,54% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Clécy : les leçons des précédentes élections À Clécy (14570), le niveau d'abstention constituera l'un des critères importants des législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,47% au premier tour et seulement 51,15% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 051 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,43% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 23,5% au premier tour.