19:51 - Une fourchette de 18% environ pour le Front populaire à Condé-en-Normandie La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,93% à Condé-en-Normandie. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 18,67% des voix dans la localité.

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Condé-en-Normandie en 5 ans Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 32% voire plus à Condé-en-Normandie ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,17% pour Jordan Bardella à Condé-en-Normandie il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 942 votants de Condé-en-Normandie ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré ainsi 41,17% des voix contre Valérie Hayer à 16,61% et Raphaël Glucksmann à 10,93%.

14:32 - 30,73% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Condé-en-Normandie Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,73% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Condé-en-Normandie. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,48%. Valérie Pécresse devait alors se placer parmi les figurants avec 5,97% des voix. Avec 48,74%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,26%.

12:32 - Quel verdict à Condé-en-Normandie pour la majorité au premier tour ? Aux législatives en 2022 à Condé-en-Normandie, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,98% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,73% pour Elisabeth Borne (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 54,05%. Elisabeth Borne conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Condé-en-Normandie Dans les rues de Condé-en-Normandie, le scrutin est en cours. Avec ses 6 157 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 328 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 783 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (68,09%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 151 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,40%, Condé-en-Normandie est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2033,19 €/mois, la ville vise plus de prospérité. À Condé-en-Normandie, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Condé-en-Normandie ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 6 484 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 52,17% des électeurs de Condé-en-Normandie. Le taux de participation était de 53,69% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,51% au premier tour et seulement 48,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Condé-en-Normandie ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.