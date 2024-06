En direct

Un résultat aux législatives entre 20% et 23% à Couiza pour le Front populaire ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Couiza, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,87% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment cumulé 13,35% à Couiza le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Le RN a fortement progressé à Couiza Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 35% à Couiza ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Un tremblement de terre aussi à Couiza le 9 juin ? Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Couiza, à 38,83%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 14,81% et Raphaël Glucksmann à 13,35%.

30,66% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Couiza C'est sans doute l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Couiza avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la figure de l'ancien Front national prenait les devants avec 30,66% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,76% et 17,38% des voix. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec 9,88% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la candidate du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 57,73%.

Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Couiza lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude, c'est Julien Rancoule qui arrivait en tête au premier tour avec 27,68%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 58,38%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,62%.

Couiza et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Couiza, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 660 logements pour 1 127 habitants, la densité de la commune est de 166 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 725 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (65,45%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 814,89 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Couiza, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis français.

L'abstention aux élections législatives à Couiza (11190) Ce 30 juin, lors des élections législatives à Couiza (11190), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,47% au premier tour. Au deuxième tour, 52,54% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 70,31% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 69,87% au second tour, c'est-à-dire 596 personnes.