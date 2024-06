19:37 - À Dialan sur Chaîne, quels pourraient être les reports des voix de gauche ?

L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 7,58% à Dialan sur Chaîne il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 11,8% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,06% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,69% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 24% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Dialan sur Chaîne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,64% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ?