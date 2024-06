En direct

19:51 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Égly ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Égly, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,82% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 11,3% à Égly début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 34% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Égly Que peut-on déduire de cet ensemble de statistiques ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 26% ou plus à Égly ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Égly au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. Si on se penche sur le détail, 562 habitants d'Égly passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a cumulé 31,29% des suffrages contre Manon Aubry à 17,71% et Valérie Hayer à 13,81%.

14:32 - 28,9% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Égly La ville d'Égly avait accordé à Marine Le Pen 20,95% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 28,9% et 25,09% des voix. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 40,12% contre 59,88%.

12:32 - À Égly, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent donne des indicateurs précieux au moment de l'élection du jour. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville d'Égly, obtenant 18% des votes sur place, contre 33,82% pour Steevy Gustave (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Nupes avec 47,04% contre 52,96% pour les vainqueurs. Steevy Gustave remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Égly et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Égly est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 756 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 395 entreprises, Égly offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 802 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 179 euros/an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. À Égly, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Égly : analyse du taux de participation aux précédentes législatives Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Début juin, au moment des élections européennes, sur les 3 813 personnes en âge de voter à Égly, 48,2% avaient pris part au scrutin. La participation était de 49,13% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,41% au premier tour et seulement 42,2% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Égly ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 70,45% des électeurs de la ville, contre une participation de 74,68% au premier tour, ce qui représentait 2 731 personnes.