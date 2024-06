En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 28% et 33% à Espéraza à l'issue de ce premier tour La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Espéraza, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,69% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,07% pour Yannick Jadot, 2,8% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 12,03% à Espéraza. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 28% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Espéraza Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 40% à Espéraza ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Espéraza il y a trois semaines ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 38,83% des votes se sont en effet tournés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Espéraza, contre Raphaël Glucksmann à 12,03% et Valérie Hayer à 8,6%. Le RN a glané ainsi pas moins de 271 électeurs d'Espéraza.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Espéraza lors de l'élection présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Espéraza que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait accumulé 27,85% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 27,43% et 15,53%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,77% contre 41,23%).

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Espéraza ? Aux législatives en 2022 à Espéraza, le RN arrivait à la deuxième place, 28,55% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 33,69% pour Johanna Adda--Netter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (50,50%). Johanna Adda--Netter remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Espéraza et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Espéraza, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 703 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 168 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (53,88%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 151 personnes (8,82%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 557 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 22,16%, révélant une situation économique en demi-teinte. Pour conclure, à Espéraza, les spécificités locales se joignent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Espéraza : les législatives débutent Au fil des élections passées, les 1 732 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 46,95% dans la commune d'Espéraza. Le taux d'abstention était de 46,62% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,85% au premier tour et seulement 50,04% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Espéraza cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 348 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 27,45% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 29,00% au second tour.