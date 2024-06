En direct

19:37 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 26% et 30% à Esquay-Notre-Dame à l'issue de ce premier tour L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 15,9% à Esquay-Notre-Dame pour ces élections continentales. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives à Esquay-Notre-Dame, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 26,49% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages ?

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Esquay-Notre-Dame avant les législatives ? Difficile de résumer clairement cette avalanche de données. Mais des éléments apparaissent… En regardant la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 29% à Esquay-Notre-Dame. Un verdict qui concorde avec les suffrages également arrachés par la formation politique dans la localité en 5 ans : une hausse de 4 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Un 32,25% dans la moyenne nationale pour le RN à Esquay-Notre-Dame le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 32,25% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Esquay-Notre-Dame, contre Raphaël Glucksmann à 15,9% et Valérie Hayer à 12,5%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi pas moins de 209 électeurs d'Esquay-Notre-Dame.

14:32 - Esquay-Notre-Dame avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Esquay-Notre-Dame avec 27,26% contre 29,32% pour Emmanuel Macron. Esquay-Notre-Dame n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 17,41% et 7,56% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40% contre 60%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce soir à Esquay-Notre-Dame ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective ne donne aucune certitude… Au premier tour des législatives 2022, Esquay-Notre-Dame, couverte par la 6ème circonscription du Calvados, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 30,79%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 21,52%. Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant cette fois le binôme Nupes l'emporter.

11:02 - Analyse socio-économique d'Esquay-Notre-Dame : perspectives électorales À Esquay-Notre-Dame, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec une densité de population de 476 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,78%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (94,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 624 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,84%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,27%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,23% à Esquay-Notre-Dame, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives démarrent à Esquay-Notre-Dame : quel sera le taux d'abstention ? Au fil des dernières années, les 1 465 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 60,59% dans la commune d'Esquay-Notre-Dame. Le taux de participation était de 57,91% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,76% au premier tour. Au deuxième tour, 54,71% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Esquay-Notre-Dame ? En proportion, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.