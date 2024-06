En direct

19:37 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Éterville ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,27% des bulletins dans la localité. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 22,64% à Éterville pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Éterville en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Éterville entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 20% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella relégué à Éterville lors des européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser de près. Un événement historique… Même si ce séisme n'a pas frappé toutes les communes ! Le podium des dernières élections européennes à Éterville, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Valérie Hayer avec 26,36% des suffrages, devançant la liste de Raphaël Glucksmann avec 22,64% et Jordan Bardella avec 21,49%.

14:32 - Éterville avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers à Éterville au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 15,03% contre 42,07% pour Emmanuel Macron et 15,75% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 74,84% contre 25,16% pour Le Pen.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 au niveau local. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Éterville, récoltant 12,29% des votes sur place, contre 44,09% pour Elisabeth Borne (Ensemble !). Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Éterville Quel portrait faire d'Éterville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 27,32% de cadres supérieurs pour 1 604 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 114 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 825 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (95,55%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 465,14 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Éterville manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Election à Éterville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au cours des dernières consultations politiques, les 1 643 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, 60,1% des inscrits sur les listes électorales d'Éterville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 62,33% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,08% au premier tour. Au second tour, 57,5% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Éterville pour les élections législatives 2024 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017.