19:51 - Un bloc de gauche estimé entre 22% et 26% à Étréchy pour ces législatives La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 13% à Étréchy. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Étréchy, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 22,31% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Étréchy Que tirer de cette masse de scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse à près de 29% voire plus à Étréchy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Étréchy début juin Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi étudier avec attention. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous intéresse maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes 2024 à Étréchy. Le mouvement séduisait 34,13% des votes, devant Valérie Hayer à 15,66% et Raphaël Glucksmann à 13%.

14:32 - Étréchy avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,92% contre 28,2% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,81% et 7,66% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,61% contre 57,39%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le nombre de bulletins en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette élection des députés au niveau local. Le RN ne convainquait pas à Étréchy en 2022, lors des législatives, avec 21,89% au premier tour, contre 28,93% pour Alexis Izard (Ensemble !), Étréchy votant pour la 3ème circonscription de l'Essonne. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques d'Étréchy révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Étréchy se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 866 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 486 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (18,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 355 résidents étrangers, représentant 5,22% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 43,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 282,20 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Étréchy, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Étréchy ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à Étréchy (91580) ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,12% au premier tour et seulement 49,77% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Étréchy cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,58% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,46% au second tour.