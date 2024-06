En direct

19:37 - Quel résultat pour le Front populaire au terme de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une part. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Feuguerolles-Bully, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,85% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,96% à Feuguerolles-Bully. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Feuguerolles-Bully avant les législatives Alors que déduire de cet ensemble de chiffres ? La progression du RN est déjà puissante à Feuguerolles-Bully entre le score de Jordan Bardella en 2019 (20,16%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (25,52%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport aux élections de 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un avantage du RN à Feuguerolles-Bully il y a trois semaines Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 25,52% des votes sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Feuguerolles-Bully, face à Valérie Hayer à 17,99% et Raphaël Glucksmann à 16,96%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi 173 votants de Feuguerolles-Bully.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Feuguerolles-Bully au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Feuguerolles-Bully avec 19,91% contre 33,51% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,91% et 7,62% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 31,87% contre 68,13%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Feuguerolles-Bully ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 15,96% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados, alors que les candidats LREM cumuleront 34,04% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Feuguerolles-Bully : législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Feuguerolles-Bully montrent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,0%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,64%) souligne l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,16%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 666 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,49%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,05%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,31% à Feuguerolles-Bully, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Feuguerolles-Bully ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Feuguerolles-Bully ? Les efforts pour faire "barrage" au RN seraient de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Feuguerolles-Bully. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 82,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 83,86% au deuxième tour, c'est-à-dire 956 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,46% au premier tour et seulement 57,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Feuguerolles-Bully ? Quel député se substituera à Elisabeth Borne dans la 6ème circonscription du Calvados ?