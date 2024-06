En direct

19:48 - La gauche aussi dans la course à Fontaine-Étoupefour pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, devrait en rassembler une part. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Fontaine-Étoupefour, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,7% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 19,75% à Fontaine-Étoupefour pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 6,93% de Manon Aubry (LFI), les 6,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,79% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 32% cette fois.

18:42 - Le RN a solidement avancé à Fontaine-Étoupefour Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 18% à Fontaine-Étoupefour ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national n'a pas fait recette à Fontaine-Étoupefour lors des élections européennes Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. Quoi que... Le trio de tête des dernières européennes à Fontaine-Étoupefour plaçait en effet dans cet ordre la liste de Valérie Hayer avec 23,77% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 21,09% et Raphaël Glucksmann avec 19,75%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Fontaine-Étoupefour au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 14,9% contre 41,68% pour Emmanuel Macron et 18,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round ne sera pas plus favorable à la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 76,67% contre 23,33% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Fontaine-Étoupefour, obtenant 10,38% des voix sur place, contre 41,86% pour Elisabeth Borne (LREM). Fontaine-Étoupefour choisira d'ailleurs Elisabeth Borne au second tour, finalement en tête localement avec 58,71%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Fontaine-Étoupefour et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Fontaine-Étoupefour comme dans toute la France. Avec ses 32,17% de cadres supérieurs pour 2 747 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 120 entreprises, Fontaine-Étoupefour se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22,71% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 19,28% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 24,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2804,29 euros par mois, la ville aspire à un avenir prospère. À Fontaine-Étoupefour, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Fontaine-Étoupefour Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Fontaine-Étoupefour (14790) ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,54% au premier tour. Au deuxième tour, 57,63% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Fontaine-Étoupefour ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 113 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,53% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 84,9% au deuxième tour, soit 1 794 personnes.