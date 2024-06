En direct

Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Frénouville ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Frénouville, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,72% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 13,44% à Frénouville début juin. Mais ce sont 26% que peut en revanche briguer la gauche encore une fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,62%) et enfin de Léon Deffontaine (4,39%).

La forte progression du Rassemblement national à Frénouville en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 34% voire plus à Frénouville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Frénouville Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée en tête des européennes il y a trois semaines à Frénouville, avec 38,76% des voix exprimées (300 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 15,5%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,44%.

Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Frénouville au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait frappé très fort à Frénouville à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,68% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,29% et 18,02% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Yannick Jadot, avec 4% des suffrages. Avec 48,02%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,98%.

Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Frénouville, grappillant 26,44% des voix sur place, contre 32,33% pour Elisabeth Borne (La République en Marche). Bis repetita au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

Frénouville : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Frénouville, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 995 habitants répartis dans 793 logements, cette commune présente une densité de 306 hab/km². L'existence de 81 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (92,81%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 46,9% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 651,74 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, à Frénouville, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

Abstention à Frénouville : les leçons des précédentes élections À Frénouville (14630), la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,38% au premier tour et seulement 46,71% au second tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,83% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 78,56% au premier tour, ce qui représentait 1 165 personnes.