En direct

19:50 - À la Norville, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à la Norville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,71% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,78% pour Yannick Jadot, 3,22% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 16,93% à la Norville pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 11,01% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,43% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 35% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à la Norville Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à la Norville au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux européennes 2024 à la Norville. Le bulletin a cumulé 26,18% des voix, soit 473 voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,93% et Valérie Hayer à 15,88%.

14:32 - La Norville avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la clé pour juger une préférence politique locale. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 28,84% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,1%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 19,8% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,23% devant Marine Le Pen (35,77%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à la Norville Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections législatives, au niveau local. Avec 16,04% à la Norville, le RN était devancé par les 30,71% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à la Norville : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de la Norville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 25,33% de cadres pour 4 312 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 255 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 314 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 264 résidents étrangers, représentant 6,12% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 49,49% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 577,62 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à la Norville affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Taux d'abstention aux élections législatives à la Norville : les chiffres clés Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 4 359 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 56,66% des personnes en capacité de voter à la Norville avaient participé à l'élection, contre une participation de 54,82% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,07% au premier tour. Au deuxième tour, 51,88% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.