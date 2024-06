En direct

19:51 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche à Lardy ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lardy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,81% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,23% pour Yannick Jadot, 4,1% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 13,79% à Lardy. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 34% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Lardy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Lardy entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 24% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Lardy le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 28,85% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Lardy, contre Raphaël Glucksmann à 13,79% et Valérie Hayer à 13,24%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 728 électeurs de Lardy.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Lardy ? Dans les isoloirs de Lardy, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 20,08%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,46% et 24,01% des voix. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 61,11% contre 38,89% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Lardy ? Le RN n'a pas convaincu à Lardy il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,55% au premier tour, contre 30,81% pour Steevy Gustave (Nupes), Lardy votant pour la 3ème circonscription de l'Essonne. Sur la commune de Lardy, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Les données démographiques de Lardy révèlent les tendances électorales Dans la commune de Lardy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 6,94% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec 51,76% de population active et une densité de population de 720 habitants par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (83,28%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 395 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,28%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,18%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,82% à Lardy, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - C'est l'heure de voter à Lardy : les législatives débutent Le niveau de participation sera immanquablement un critère décisif de ces élections législatives à Lardy. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,14% au premier tour. Au deuxième tour, 47,09% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lardy ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 384 personnes en âge de voter dans la ville, 19,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 24,07% au second tour.