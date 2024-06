Résultat des législatives à Lathus-Saint-Rémy : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Le 9 juin en effet, à Lathus-Saint-Rémy, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 36,61% des voix contre Valérie Hayer à 14,84% et Raphaël Glucksmann à 13,68%.

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Lathus-Saint-Rémy avec 29,03% contre 29,45% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,74% et 7,29% des suffrages. Marine Le Pen retournera la tendance au second avec 51,71% contre 48,29% pour Macron.