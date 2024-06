En direct

19:36 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Lavalette La Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait glané 8,74% à Lavalette pour ces élections continentales. Mais ce sont 17% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (4,09%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,81%) et enfin de Léon Deffontaine (2,4%). A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,66% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit à Lavalette Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà gagné 16 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Lavalette il y a trois semaines ? Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Lavalette, avec 50,78% des bulletins valides, soit 360 voix dans la ville, devant celle de Valérie Hayer avec 11%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,74%.

14:32 - 38,46% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Lavalette L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,46% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Lavalette. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,6%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 8,35% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'était aussi imposée avec 60,02% contre 39,98%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Lavalette Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections législatives avaient donné lieu à un excellent départ pour le RN à Lavalette. C'est en effet Julien Rancoule qui arrivait en tête au premier tour avec 38,17% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Aude. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 62,45%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,55%.

11:02 - Élections législatives à Lavalette : un éclairage démographique Quel portrait faire de Lavalette, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 532 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 833 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,68%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,81% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,32% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 404,60 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Lavalette, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Lavalette : la participation au cœur des préoccupations À Lavalette, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? À Lavalette (11290), le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif. L'inflation dans le pays et son impact sur le quotidien des foyers français seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Lavalette. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 106 personnes en âge de voter dans la localité, 17,16% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 15,64% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,15% au premier tour et seulement 44,57% au second tour. Quel député détrônera Julien Rancoule dans la 3ème circonscription de l'Aude ?