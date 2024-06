Résultat des législatives à Leudeville : l'élection 2024 en direct

La communauté des électeurs de Leudeville avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La numéro 1 de l'ancien FN l'emportait avec 27,17% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,83% et 16,32% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,08% des voix. Avec 42,3%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 57,7%.

11:02 - Les enjeux locaux de Leudeville : tour d'horizon démographique

Quel portrait faire de Leudeville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 559 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 79 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 433 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,39% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 40,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 55,89% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 65,05 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Leudeville, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de la France.