En direct

19:50 - À Leuville-sur-Orge, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en séduire une part. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,24% à Leuville-sur-Orge. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 8,25% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,19% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,39% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 28% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Leuville-sur-Orge, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni également 28,89% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,25% pour Yannick Jadot, 2,6% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Leuville-sur-Orge Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Leuville-sur-Orge entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 28% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Leuville-sur-Orge dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Leuville-sur-Orge, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, récoltant 34,8% des votes devant Valérie Hayer à 15,37% et Raphaël Glucksmann à 12,24%. Dans le détail, 523 habitants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Leuville-sur-Orge lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,06% contre 28,8% pour Emmanuel Macron. Leuville-sur-Orge n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,53% et 6,97% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 40,88% contre 59,12%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Leuville-sur-Orge ? Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu localement pour cette élection des députés. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Leuville-sur-Orge en 2022, lors des élections législatives, avec 20,55% au premier tour, contre 28,89% pour Steevy Gustave (Nupes), Leuville-sur-Orge votant pour la 3ème circonscription de l'Essonne. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant.

11:02 - Dynamique électorale à Leuville-sur-Orge : une analyse socio-démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Leuville-sur-Orge contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,35% et une densité de population de 1761 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 336 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,10%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,16%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Leuville-sur-Orge mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,37% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Leuville-sur-Orge Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Leuville-sur-Orge (91310) ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,69% au premier tour et seulement 58,31% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,18% dans la ville. L'abstention était de 29,34% au deuxième tour.