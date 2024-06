Résultat des législatives à Lonrai : l'élection 2024 en direct

14:24 - Dynamique électorale à Lonrai : une analyse socio-démographique

Quel impact aura la population de Lonrai sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 186 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,09%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 419 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,9%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,89%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lonrai mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,67% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.