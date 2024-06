En direct

19:48 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Lussac-les-Châteaux ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Lors du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 17,82% des suffrages dans la localité. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,37% à Lussac-les-Châteaux. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 4,59% de Manon Aubry (LFI), les 4,23% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,63% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 22% cette fois.

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Lussac-les-Châteaux en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 30% ou plus à Lussac-les-Châteaux ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 37% à Lussac-les-Châteaux au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Lussac-les-Châteaux. L'extrême droite a glané 37% des suffrages, soit 306 voix, face à Valérie Hayer à 17,53% et Raphaël Glucksmann à 11,37%.

14:32 - Lussac-les-Châteaux avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait les devants avec 28,37% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,68% et 16,35% des voix. Lussac-les-Châteaux n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,4% des suffrages pour sa part. Avec 47,29%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,71%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Lussac-les-Châteaux Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour ces élections des députés 2024 localement, comme dans le reste du pays. Les législatives avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Lussac-les-Châteaux. C'est en effet Eric Soulat qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 22,55% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Vienne. Mais c'est en revanche Pascal Lecamp (La République en Marche) qui avait séduit les électeurs de Lussac-les-Châteaux au second tour, avec 52,57%.

11:02 - Dynamique électorale à Lussac-les-Châteaux : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Lussac-les-Châteaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 268 habitants répartis dans 1 308 logements, cette localité présente une densité de 82 habitants/km². L'existence de 157 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 15,06% des résidents sont des enfants, et 36,59% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1870,04 euros/mois, la commune défend une économie stable malgré les défis. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Lussac-les-Châteaux affirme l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Lussac-les-Châteaux À Lussac-les-Châteaux (86320), l'un des critères importants de ces législatives sera incontestablement le taux d'abstention. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des ménages pourraient pousser les habitants de Lussac-les-Châteaux à s'intéresser plus fortement au scrutin. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 24,17% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,89% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,1% au premier tour et seulement 51,87% au second tour. Quel député succédera à Pascal Lecamp dans la 3ème circonscription de la Vienne ?