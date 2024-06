En direct

19:37 - Un résultat aux législatives entre 23% et 36% à Maltot pour la nouvelle coalition de gauche ? Une autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 20,08% à Maltot. Mais ce sont 36% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (7,74%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,53%) ou encore de Léon Deffontaine (2,09%). A l'occasion du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 23,83% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Maltot Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà puissante à Maltot entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,35%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,83%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dépassé à Maltot lors des élections du 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. À Maltot, les récentes européennes donnaient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 20,92% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,08%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,83%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Maltot ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. La commune de Maltot avait offert à Marine Le Pen 16,48% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 38,08% et 19,04% des votes. Le second tour de scrutin laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 74,83% contre 25,17% pour Le Pen.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc présidentiel en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN n'a pas convaincu à Maltot en 2022, lors des élections des députés, avec 10,91% au premier tour, contre 43,21% pour Elisabeth Borne (Ensemble !), Maltot étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Sur la commune de Maltot, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Maltot aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Maltot, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 380 logements pour 1 028 habitants, la densité de la commune est de 252 hab/km². Avec 50 entreprises, Maltot est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (6,32%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 35,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 56,04% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 485,79 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Maltot, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives débutent à Maltot : la participation en question Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 043 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, 37,31% des inscrits sur les listes électorales de Maltot (Calvados) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 35,77% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,85% au premier tour. Au second tour, 37,65% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Maltot ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 747 personnes en âge de voter dans la localité, 14,73% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 14,59% au premier tour.