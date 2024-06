En direct

19:51 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Marolles-en-Hurepoix ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Marolles-en-Hurepoix, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,35% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 12,94% à Marolles-en-Hurepoix le 9 juin. Mais ce sont 29% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (9,07%), de l'EELV Marie Toussaint (6,92%) ou encore de Léon Deffontaine (2,45%).

18:42 - La progression inédite du Rassemblement national à Marolles-en-Hurepoix Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,6% dans la moyenne nationale pour le RN à Marolles-en-Hurepoix aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Marolles-en-Hurepoix, avec 30,6% des voix, soit 712 voix, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 14,1%, et Raphaël Glucksmann avec 12,94%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Marolles-en-Hurepoix au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,75% contre 26,9% pour Emmanuel Macron. Marolles-en-Hurepoix n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 21,22% et 6,46% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,66% contre 59,34%.

12:32 - Steevy Gustave (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives 2022 à Marolles-en-Hurepoix Se tourner vers le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette observation ne garantit rien… Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Marolles-en-Hurepoix, cumulant 19,58% des votes sur place, contre 28,35% pour Steevy Gustave (LFI-PS-PC-EELV). Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter.

11:02 - Comment la composition démographique de Marolles-en-Hurepoix façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Marolles-en-Hurepoix, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 5 667 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 292 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 010 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Marolles-en-Hurepoix incarne une communauté diversifiée, avec ses 265 résidents étrangers, soit 4,73% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 7,01%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2866,66 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Marolles-en-Hurepoix manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Les législatives débutent à Marolles-en-Hurepoix : la participation en question L'analyse des scrutins électoraux passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention représentait 43,5% au niveau de Marolles-en-Hurepoix (Essonne), à comparer avec une abstention de 43,23% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,14% au premier tour et seulement 49,1% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Marolles-en-Hurepoix ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 19,9% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,19% au deuxième tour.