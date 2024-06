En direct

19:49 - Le Front populaire pourrait compter entre 22% et 25% à Moult-Chicheboville à l'issue de ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est électoralement incertain. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 25,26% des bulletins dans la localité. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12,26% à Moult-Chicheboville pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Moult-Chicheboville Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des tendances apparaissent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 14 points à Moult-Chicheboville entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 35% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 42,15% à Moult-Chicheboville le 9 juin Le verdict qui a été établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc encore plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 502 votants de Moult-Chicheboville ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a enregistré 42,15% des votes devant Valérie Hayer à 15,7% et Raphaël Glucksmann à 12,26%.

14:32 - 31,33% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Moult-Chicheboville La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Moult-Chicheboville pendant la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,33% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,88% et 17,9% des voix. Moult-Chicheboville n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 5,16% des voix. Au second tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 51,17%.

12:32 - Quel verdict à Moult-Chicheboville pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Même si ce précédent ne donne aucune garantie… Lors des dernières législatives à Moult-Chicheboville, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,9% des votants étant convaincus par son binôme, contre 29,31% pour Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (52,50%). C'est donc Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait.

11:02 - Dynamique électorale à Moult-Chicheboville : une analyse socio-démographique Dans la ville de Moult-Chicheboville, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Dans la ville, 23,98% des résidents sont des enfants, et 16,39% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (91,04%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 088 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,72%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,59%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Moult-Chicheboville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,38% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter à Moult-Chicheboville : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Moult-Chicheboville ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,07% au premier tour. Au second tour, 53,79% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Moult-Chicheboville pour les élections législatives ? Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,82% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 20,92% au deuxième tour.