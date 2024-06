En direct

19:36 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Moussoulens ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann avait cumulé 15,25% à Moussoulens le 9 juin. Mais ce sont 24% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,51%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,6%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,06%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Moussoulens, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 21,46% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par le RN à Moussoulens Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 14 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Moussoulens le 9 juin ? Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Dans le détail, 208 électeurs de Moussoulens se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, glanait ainsi 44,07% des voix contre Raphaël Glucksmann à 15,25% et Valérie Hayer à 10,59%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Moussoulens ? Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour jauger une préférence politique locale. La ville de Moussoulens avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La candidate du parti d'extrême droite écrasait le match avec 32,12% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,7% et 16,44% des voix. Moussoulens n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 9,44% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est encore la candidate de l'ancien FN qui s'imposait avec 57,77%, devant Emmanuel Macron à 42,23%.

12:32 - Quel verdict pour le RN aux législatives à Moussoulens ? Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Moussoulens il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Julien Rancoule au sommet au premier tour, avec 30,73% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 61,11%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,89%.

11:02 - Moussoulens : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Moussoulens, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,99% et une densité de population de 51 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 420 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,27%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,7%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Moussoulens mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,13% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Moussoulens : l'abstention en question L'étude des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Au moment des européennes de début juin, 39,11% des inscrits sur les listes électorales de Moussoulens (Aude) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 37,57% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,08% au premier tour et seulement 45,74% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des législatives.