En direct

19:36 - Sur qui vont se transférer les 14,81% de la Nupes à Pexiora ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Pexiora, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,81% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,61% à Pexiora. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 16% sur place.

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Pexiora Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des tendances se distinguent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella largement au-dessus de son niveau national à Pexiora début juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Pexiora, avec 52,62% des bulletins dans l'urne devant celle de Raphaël Glucksmann avec 9,61%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 9,17%.

14:32 - 35,28% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Pexiora La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait accumulé 35,28% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 17,34% et 15,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,94% contre 37,06%).

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Pexiora ? Le résultat du Rassemblement national sera très observé pour cette législative, au niveau local. Les législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Pexiora. C'est en effet Julien Rancoule qui arrivait en tête au premier tour avec 41,30% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aude. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 65,34%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,66%.

11:02 - Pexiora : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Pexiora comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 253 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 654 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (81,74%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 22,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 43,63% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 147,74 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Pexiora, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Pexiora Au cours des dernières années, les 1 285 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des européennes de début juin, le pourcentage d'abstention atteignait 45,8% au sein de Pexiora (Aude), à comparer avec un taux d'abstention de 46,08% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,38% au premier tour et seulement 52,68% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017.