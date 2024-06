En direct

19:50 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Saint-Chéron ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 14,72% à Saint-Chéron pour ces élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 8,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,77% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 28% sur place. Le jour du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,52% des voix dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Saint-Chéron Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces scores. Mais des éléments émergent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà progressé de 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse à près de 28% voire plus à Saint-Chéron ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Chéron le 9 juin dernier Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes 2024 à Saint-Chéron. L'extrême droite glanait 34,09% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 14,72% et Valérie Hayer à 14,42%.

14:32 - Saint-Chéron avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Chéron lors du premier tour de la présidentielle avec 28,73%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,16%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,17% et 6,94% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,5% contre 59,5%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Chéron Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Chéron, couverte par la 3ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 26,46%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 20,21%. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Chéron Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Chéron, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 220 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 322 entreprises, Saint-Chéron est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,65%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 295 personnes (5,60%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 35,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 286,92 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, Saint-Chéron incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Chéron pour les législatives La participation sera indiscutablement l'une des clés des législatives à Saint-Chéron (91530). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,95% au premier tour et seulement 48,26% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Chéron ? En proportion, au niveau national, la participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 77,03% au premier tour, c'est-à-dire 2 837 personnes.